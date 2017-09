GRITO

Políticos e empresários participaram em São José do Seridó do Grito das Facções, movimento de protesto contra decisão do Ministério Público do Trabalho que multou a Guararapes em R$ 38 milhões, tendo como consequência o fechamento de facções aumento de desemprego.

PRESENÇAS

Entre os que participaram dessa audiência estão o governador Robinson, deputado Rogério Marinho, Ezequiel Ferreira, Nélter Queiroz, Vivaldo Costa e Hermano Morais, o presidente da FIERN, Amaro Sales e o desembargador Cláudio Santos, que nasceu em São José do Seridó.

TIÃO

De Mossoró, esteve no Grito o empresário Tião Couto que busca visibilidade para uma possivel candidatura a cargos eletivos. Tião discordou do entendimento do MPT e disse que os próprios trabalhadores discordam da ação porque temem perder seus empregos.

FLÁVIO

O empresário Flávio Rocha, um dos dirigentes da Guararapes e que tem o nome especulado como possível candidato a presidente da República é mais incisivo ao declarar que “ a ação do MPT tem sido mais nociva à economia do Rio Grande do Norte do que a seca.

APOIO

Embora o vice-governador Fábio Dantas seja filiado ao PCdoB e apoie o governador Robinson Faria, o partido dos trabalhadores que essa legenda apoiando a candidatura da senadora Fátima Bezerra ao governo do Estado. Fábio não aceita conversar sobre essa possibilidade.

COMPROMETIMENTO

Os que defendem a candidatura de Fátima Bezerra acreditam que as constantes denúncias contra o ex-presidente Lula e o partido dos trabalhadores não atingirão o nome da senadora que tem seu nome preservado nesses episódios.

LAVA-JATO

Apesar de tudo, os analistas políticos afirmam, com certeza, que a crise ética será o divisor de água nas eleições de 2018. O PMDB e o PT são os partidos mais comprometidos com as denúncias de irregularidades e isso poderá influir na votação dos candidatos dessas legendas.

RESIDÊNCIA

O reitor da UERN, Pedro Fernandes, e o prefeito de Assú, Gustavo Soares estiveram reunidos discutindo a possibilidade de parcerias, com o prefeito colocando a estrutura da saúde em Assú à disposição da UERN para ser utilizada como campo de atuação das residências médicas.

UFERSA

Professora do centro de Ciências Biológicas e da Saúde da Ufersa, Fernanda Matias, participa da International Confference on Microbial Ecology & Eco Systems, em Toronto, no Canadá. Amanhã, apresentará o trabalho sobre Diversidade Microbiana no Semiárido Brasileiro.