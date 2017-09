DISON

O deputado Dison Lisboa (PSD), líder do governo na Assembleia Legislativa, defendeu a aprovação do empréstimo de cerca de R$ 700 mil solicitado pelo governo à Caixa Econômica Federal, para que o Governo consiga regularizar o pagamento dos servidores.

IBAMA

Indicado para a direção do IBAMA pelo deputado federal Rogério Marinho, o diretor Clécio Santos foi afastado do cargo por determinação judicial. Rogério apressou-se em divulgar nota dizendo que essa escolha foi por “critério técnico” e pelas qualidades profissionais do indicado.

LARISSA

A deputada Larissa Rosado apresentou requerimento ao Governo do Estado solicitando a criação de serviço de transporte especial gratuito para pessoas com deficiências que possuem comprometimento severo de mobilidade e que estejam em tratamento de saúde.

PROMOÇÃO

Começa hoje, quarta-feira (23), com encerramento no dia 30 de setembro, a primeira edição do projeto Aquece Mossoró 2017., de iniciativa da CDL, ACIM, Sinduscon e Sindivarejo. 220 lojas confirmaram participação da campanha e serão identificadas com bandeirolas e peças do Aquece Mossoró.

ADÉCIO

Depois da apresentação de reportagem relacionada à construção da Arena das Dunas no programa Fantástico, da rede Globo, o deputado José Adécio lembrou que ele sempre se mostrou contrário à derrubada do estádio Machadão e construção de um elefante branco no RN.

EXPOSIÇÃO

O presidente da Assembleia, deputado Ezequiel Ferreira, divulgou o programa da exposição a ser realizada no Midway Mall, de 15 a 30 de setembro: “a ideia é apresentar à população a trajetória do Legislativo Potiguar, a arte, a religião, a cultura e a política que se entrelaçam com os dados da história do RN” disse Ezequiel.

LULA

O número do PT é 13. Lula vai prestar novo depoimento ao juiz Sérgio Moro, hoje, dia 13. Na coluna Painel, da Folha de São Paulo, a informação de que o PT vai utilizar a propaganda partidária desta quarta-feira 13 para reforçar a defesa do ex-presidente.

TENSÃO

O primeiro encontro Moro X Lula foi marcado pela cordialidade. Hoje, o que se espera é que o depoimento seja tenso e marcado pela agressividade. Alguns parlamentares acreditando que se Lula perder o controle poderá acabar com um pedido de prisão por parte de Moro.

PSB

O Partido Social Brasileiro (PSB) do RN realizará sexta-feira, em Natal, o seu Congresso Estadual, quando serão escolhidos os representantes junto ao congresso Nacional da legenda em Brasília, no mês de setembro. Até ontem, a vereadora Sandra Rosado não havia recebido comunicado oficial sobre o encontro.

ADIAMENTO

A Câmara dos Deputados preferiu adiar mais uma vez a votação de um dos principais projetos da reforma política tendo em vista a incerteza de aprovação do relatório do deputado Vicente Cândido. Nova tentativa será feita na sessão plenária de hoje à tarde.

APROVEITAMENTO

Os líderes partidários acreditam que nada do que foi proposto pelo relator Vicente Cândido será aprovado. A maioria dos parlamentares não concorda com a instituição do distritão como sistema eleitoral para 2018, sendo eleitos os candidatos mais votados, independentemente dos partidos.

GESTÃO

Em palestra no Exame fórum Saúde, ontem, o ministro da Saúde Ricardo Barros declarou que o problema da saúde pública no Brasil não é a falta de recursos, mas uma questão de gestão. Enquanto não tivermos convicção de que os recursos são bem aplicados, não teremos um boa saúde no país”, disse.