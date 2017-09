PSB

Não é somente no Rio Grande do Norte que o Partido Socialista Brasileiro, PSB, apresenta esvaziamento. Em nível nacional, o senador Fernando Bezerra Coelho, do grupo do ex-governador Eduardo Campo, deixou a legenda e assinou filiação no PMDB.

INABILIDADE

NO RN, desde que o deputado estadual Ricardo Mota e o filho, deputado Rafael Mota, receberam o comando do partido, houve uma diminuição expressiva no número de prefeitos e vereadores, diferente do tempo em que a ex-governador Wilma de Faria era presidente.

DESERÇÃO

Cerca de dez deputados federais e senadores articulam a saída do PSB, entre os quais o deputado federal e ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho. Há disputa entre PMDB e DEM que pretendem receber a maioria dessas adesões.

PERIFERIA

O prefeito de Natal, Carlos Eduardo, investe nos bairros de Natal com o objetivo de reforçar a candidatura na capital do estado. O governador Robinson Faria e a senadora Fátima Bezerra preferem a participação de eventos em outros municípios potiguares.

APERTO

O governador Robinson Faria está irritado com a decisão do Tribunal de Contas do Estado que, atendendo sugestão do conselheiro Paulo Roberto Alves, bloqueou 52 milhões nas contas estaduais e determinou a devolução de 28 milhões ao Fundo de Previdência do Estado.

DIFICULDADES

O governo quitou a folha de julho no último dia de agosto. Inicia hoje o pagamento de agosto aos servidores que ganham até R$ 3 mil, sem data prevista para os demais. A devolução de R$ 28 milhões e bloqueio de R$ 52 milhões determinada pelo TCE poderá atrasará o calendário de pagamento.

INCREMENTO

O governador Robinson informa que o Aeroporto de São Gonçalo recebe quase 7% a mais de voos e credita o fato à política de incentivo ao turismo que gera emprego e renda. No mês de agosto, os turistas movimentaram cerca de R$ 60 milhões na economia do Estado.

POLÍCIA

No discurso de transmissão de posse ao sucessor no comando da Polícia Militar, o Cel. André Luiz Azevedo reclamou da penúria em que vive a PMRN e denunciou o corte de R$ 10 milhões no orçamento para custeio que caiu de R$ 35 milhões para R$ 24 milhões. O governador não compareceu a essa cerimônia.

SURPRESAS

Os que pretendem concorrer ao Senado em 2018 apostam nas modificações que poderão acontecer nessa disputa para os dois cargos majoritários. Acreditam que um dos dois atuais senadores, José Agripino e Garibaldi Alves, desistirá da disputa pela reeleição.

FANTÁSTICO

No site da rede globo, a informação de que no programa Fantástico, amanhã, será abordado o tema da construção da Arena das Dunas, em Natal. O repórter Eduardo Faustini passou vários dias em Natal e o caso que será apresentado no quadro “Cadê o dinheiro que tava aqui?”