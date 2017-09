PROIBIÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado do RN proibiu novos saques nos recursos oriundos do extinto Fundo Previdenciário do Estado do Rio Grande do Norte. Além disso, a Corte de Contas determinou o ressarcimento, num prazo de 30 dias, dos valores eventualmente sacados.

ATRASO

Sem poder sacar diretamente do Fundo Previdenciário e sem a aprovação pela Assembleia de novos empréstimos para o Estado, fica mais distante o projeto do governador Robinson Faria de colocar em dia o pagamento da folha dos funcionários públicos estaduais.

SUPLEMENTAÇÃO

O STF, por maioria de votos, condenou a União ao pagamento de diferenças relacionadas à complementação do Fundef ao governo do RN, referente a valores apurados para os exercícios financeiros de 1998 a 2007. A decisão valeu também para os estados da BA e SE.

FÁTIMA

Mesmo sem estar sendo acusada de envolvimento nos recursos de campanha para o partido dos trabalhadores, admiradores da senadora Fátima Bezerra temem que as últimas acusações envolvendo o ex-presidente Temer e o PT respinguem em sua candidatura ao governo.

PMDB

O senador pernambucano Fernando Bezerra, pai do ministro de Minas e Energia Fernando Filho iniciou a debandada de parlamentares do PSB para outros partidos. O filho ministro, que é deputado federal, seguirá o mesmo caminho. O senador Garibaldi esteve no ato de filiação.

ÂNIMO

No caso da possível candidatura de Fátima à sucessão do governador Robinson ser prejudicada pelo constante noticiário negativo, o atual governador pode ter seu nome fortalecido ou, até mesmo, candidaturas como as de Cláudio Santos e Tião Couto obterem viabilidade.

DEBATE

Em pronunciamento durante sessão plenária, o deputado Fernando Mineiro deixou claro que é preciso um amplo debate e informações sobre como o Governo do RN irã aplicar os cerca de R$ 800 milhões que estão sendo solicitados em empréstimo à Caixa Econômica Federal.

CÂMARA

A Câmara Municipal de Mossoró retomou o programa Câmara Cidadã, com a nova edição acontecendo no Colégio Estadual Moreira Dias. Além da realização da sessão ordinária com os vereadores, o evento recebeu a visita da prefeita Rosalba Ciarlini.

INSULINA

A secretaria de saúde de Mossoró tranquiliza os usuários de insulina o recebimento de nova remessa de Degludeca (Tresiba) e Asparte (Novorapid) que já se encontram na Farmácia Central do Município. O estoque garante o abastecimento durante dois meses.

DESFILE

O desfile cívico-militar do 7 de Setembro ainda desperta atenção e enche de ufanismo o povo brasileiro. Em Mossoró, o desfile acontecerá na Avenida Alberto Maranhão e contará com a participação de colégios, associações, polícia e Tiro de Guerra.

MENSAGEM

O Palácio do Planalto divulga hoje, nas redes socais, vídeo em razão da celebração do 7 de Setembro. O detalhe é que o presidente Michel Temer não aparece na gravação que destaca: “o crescimento está voltando”. O vídeo é de curta

PAPUDA

Vários ministros do STF afirmaram que Joesley Batista e Ricardo Saud já deveriam estar presos. na Papuda. Quem tem poder para pedir a prisão dos dois delatores da JBS é o procura-geral da República Rodrigo Janot, que deverá punir os dois antes de deixar o comando da Procuradoria.