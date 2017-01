AZUL

A Azul Linhas Aéreas volta a conversar sobre a inclusão de Mossoró em seu roteiro comercial. Ontem, foi recebido pela prefeita Rosalba Ciarlini e secretário de desenvolvimento, Lahyre Neto. A empresa utilizará aeronave modelo ATR 72-600, ligando Fortaleza a Mossoró e Recife.

PRESÍDIOS

O governo federal anunciou a implantação de programa especial de segurança que será instalado, inicialmente, em quatro capitais, em regiões diferentes. Na Região Nordeste, a experiência acontecerá em Natal, capital do Rio Grande do Norte.

PRISÕES

Nos Estados Unidos da América, o sistema de presídios privados não aprovou e o Departamento de Justiça anunciou que não prosseguirá com esse sistema. Pesaram na decisão as condições de segurança e os altos custos na manutenção do serviço.

POSSE

A deputada estadual Larissa Rosado e a vereadora Sandra Rosado viajaram Natal para participarem da solenidade de posse do desembargador Expedito Ferreira na presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte.

ROSALBA

A prefeita Rosalba Ciarlini encontra-se em Natal, onde conversou com o governador Robinson Faria sobre assuntos administrativos, principalmente os relacionados à crise na saúde. À noite, estará na posse do desembargador Expedito Ferreira na presidência do TJRN.

ROBINSON

Encerrada a audiência com a prefeita Rosalba, o governador Robinson declarou que “o que for importante para Mossoró terá a colaboração da prefeita e do governador”. Robinson confirmou sua vinda a Mossoró para uma agenda administrativa de três dias.

BRINCADEIRA

O anúncio do ex-prefeito Francisco José de que disputaria a presidência da Federação das Câmaras Municipais, mesmo não exercendo o cargo de vereador foi interpretado, por toda parte, como uma brincadeira de mau gosto. O vereador Ranieri Barbosa, de Natal, terminou sendo candidato único e, portanto, eleito presidente dessa Federação.

MULHERES

O ano de 2017, em Mossoró, está favorável ao movimento feminino. Além da prefeita Rosalba e da presidente da Câmara, Izabel, uma mulher poderá ser a futura reitora da Universidade Estadual. Até o momento, estão em campanha as professoras Fátima Raquel e Telma Gurgel.

ASSASSINATOS

O jornal Folha de São Paulo informa que “em relação à população carcerária nacional, hoje acima de 600 mil pessoas, a taxa de assassinatos nas prisões é de 58 para cada 600 mil pessoas. A marca supera, por exemplo, a de todo o Estado de Sergipe, o mais violento do país em homicídios dolosos em geral (53,3 por 100 mil habitantes) ”

VAGNER

Natural de Lucrécia, onde foi prefeito por duas vezes, Francisco Vagner Araújo, 47, que já ocupou várias secretarias de Estado: Planejamento, Casa Civil, Trabalho e Ação Social, foi nomeado pelo governador Robinson Faria para secretário extraordinário para Gestão de Projetos.