LARISSA

Larissa Rosado assumiu o cargo de deputada estadual pela quarta vez, por conta da renúncia do deputado Álvaro Dias que foi diplomado vice-prefeito de Natal. A posse foi prestigiada por amigos de Mossoró que viajaram para a cerimônia, no gabinete da presidência da Assembleia.

PRESENÇAS

Além do senador Garibaldi Alves, estiveram na posse o vice-governador Fábio Dantas, dois deputados federais, Beto II e Rafael Mota, os deputados estaduais, Ezequiel Ferreira, Tomba Farias, Gustavo Fernandes, Gustavo Carvalho, Cristiane Dantas, desembargador Expedito Ferreira e o ex-deputado Carlos Augusto Rosado, que representou a prefeita Rosalba Ciarlini.

IZABEL

A vereadora Izabel Montenegro, eleita presidente da Câmara Municipal de Mossoró também participou da posse de Larissa. No almoço de confraternização, que aconteceu logo depois, ela confirmou que deverá disputar a presidência da Federação das Câmaras Municipais do RN.

MOSSORÓ

Falaram apenas o presidente Ezequiel Ferreira que disse da alegria dele e dos demais deputados com a volta de Larissa e ressaltou que ela representava, de fato, a presença de Mossoró na Assembleia. Larissa agradeceu a referência e reafirmou seu compromisso com os mossoroenses e também com os norte-rio-grandenses.

PSB

Com a posse de Larissa Rosado o Partido Socialista Brasileiro passa a ter três cadeiras na Assembleia Legislativa. Além de Larissa, os deputados Tomba Farias e Ricardo Motta. Entretanto, essa composição poderá ser alterada em futuro próximo.

ROSALBA

As primeiras medidas de contenção de despesas adotas pela prefeita Rosalba Ciarlini estão recebendo o apoio da população. Os cargos comissionados foram reduzidos pela metade e os secretários terão limites para o uso de veículos oficiais e telefones celulares.

SAÚDE

O secretário de saúde do município, Benjamin Bento, declarou que várias unidades de saúde de Mossoró estão sem funcionar, por falta de pessoal, por falta de medicamentos e também por conta da segurança que não existe.

SEGURANÇA

O governador Robinson Faria não tem conseguido vencer a criminalidade e dificilmente será lembrado como o Governador da Segurança. Em 2016, o Estado registrou um assassinato a cada 4h25. Ao todo, foram registrados 1.988 homicídios, a maioria na Capital.

OBSERVADOR

O programa Observador Político voltará a ser apresentado na segunda-feira, 9 de janeiro, na TV Mossoró, FM93, Facebook.TVMossoroaoviovo e pelo youtube. Laíre Rosado e Thadeu Brandão estarão diariamente nesse programa, líder de audiência no horário, em Mossoró.

CNH

O novo ano traz novidades no modelo da Carteiara Nacional de Habilitação, CNH, que adotou visual diferente para garantir maior segurança. As carteiras atuais terão validade até a data do vencimento, não sendo necessário fazer a troca imediata pelo novo modelo.