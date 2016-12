O governo do Estado conseguiu liberar R$ 50 milhões do Fundo Penitenciário Nacional que estava retido pelo Governo Federal. Os recursos serão aplicados na construção de unidades prisionais para até 200 apenados em todas as regiões do Estado, além de uma penitenciária em Mossoró.

ESVAZIAMENTO

Quanto mais se aproxima o final o mandato do prefeito Francisco José mais aumenta o seu isolamento. As visitas que eram feitas ao seu apartamento na rua Duodécimo Rosado estão sendo transferidas para o sítio Cantópolis, onde Rosalba atende as pessoas que lhe procuram.

ROBINSON

O governador Robinson Faria pretende desembarcar em Mossoró logo nos primeiros dias de janeiro. Candidato à reeleição já sentiu o efeito da importância do município em qualquer pleito eleitoral. Pretende conversar com a prefeita Rosalba e outras lideranças locais.

BARRA

Porém, em seu discurso de despedida proferido aos seus auxiliares, o prefeito Francisco José declarou textualmente que a situação do governador Robinson Faria não ficou pior porque ele, Francisco, segurou a barra para que isso não acontecesse.

TEMPO

Os amigos do governador Robinson reconhecem que ele errou ao apoiar sistematicamente o prefeito Francisco José, entregando-lhe uma importante Secretaria de Estado e todos os caragos e funções gratificadas em Mossoró e outros municípios da Região Oeste. O resultado foi desastroso.

2018

Com a posse dos novos prefeitos os candidatos a cargos eletivos em 2018 procuram configurar as possibilidades de cada um. Os últimos acontecimentos em nível nacional poderão afastar potenciais candidaturas e viabilizar novos nomes para serem testados.

SALÁRIO

A partir de domingo, 1º de janeiro de 2017, o valor do salário mínimo será de R$ 937, conforme decreto assinado pelo presidente Michel Temer. O valor será menor que o aumento concedido aos combustíveis, inclusive gás de cozinha e telefone que aumenta no mesmo dia.

SECRETÁRIOS

Uma das secretarias mais difíceis de preencher foi a da Saúde. A prefeita Rosalba terminou se fixando no nome do enfermeiro Benjamin Bento de Araújo Neto, funcionário de carreira e que já ocupou o mesmo cargo em gestões anteriores.

CHUVAS

Durante a semana, foram registradas chuvas na maior parte do território potiguar. A maior precipitação ocorreu no município de Boa Saúde, onde choveu 127,8 milímetros. Embora não seja confirmação de inverno as chuvas serviram para animar que há cinco anos convive com um período de estiagem.

REELEIÇÃO

O senador Paulo Bauer, (PSDB-SC) apresentou Proposta de Emenda à Constituição que proíbe a reeleição de candidatos que já tenham exercido por duas vezes mandato de chefe do Poder Executivo. A medida atingiria os cargos de prefeito, governador e presidente da República.

CÂMARA

A Câmara dos Deputados aprovou 309 propostas em 2016. Foram 118 aprovações no Plenário – 4 propostas de emenda à Constituição; 42 medidas provisórias (MPs); 41 projetos de lei; 2 projetos de lei complementar; 23 projetos de decretos legislativos; e 6 projetos de resolução –, além de 191 proposições, em caráter conclusivo, na Comissão de Constituição de Justiça e de Cidadania (CCJ).

SENADO

Em 2016, o Senado aprovou propostas com o objetivo de acabar com os chamados supersalários no serviço público. Criada em novembro, a Comissão Especial do Extrateto foi integrada por dez senadores e, em poucas semanas, apresentou três projetos, já aprovados pelos senadores e enviados para análise da Câmara dos Deputados.