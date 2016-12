SECRETÁRIOS

A prefeita eleita Rosalba Ciarlini ainda não definiu a data em que serão anunciados os nomes dos seus secretários em sua quarta gestão como prefeita de Mossoró. A mídia especula sobre alguns nomes, mas ninguém foi ainda convidado. Questão de estratégia.

CERTEZA

Para os que acompanham a cena política local, os nomes de Kátia Pinto e Yuri Tasso farão parte da equipe, além de Anselmo Carvalho que é o presidente da Comissão de Transição indicada por Rosalba. Os três acompanham Rosalba desde a prefeitura, passando pelo governo do Estado.

PROCURADOR

Depois de entrar em choque com os vereadores o advogado Kennedy Salvador, que exercia a função de procurador-geral do Legislativo municipal, pediu exoneração do cargo. Com isso, evitou o agravamento das relações entre o presidente Jório Nogueira e seus pares.

DIFICULDADES

Mesmo pedindo afastamento do cargo, o ex-procurador Kennedy Salvador deixou dificuldades para os atuais vereadores. Sua nota deverá provocar o ministério público a apurar todas as denúncias vinculadas, que terão de ser devidamente comprovados pelo denunciante.

MAIORIA

Final do governo do prefeito Francisco José e da administração Jório Nogueira, que não conseguiu reeleição, a oposição ganhou força na Câmara Municipal e já constitui maioria. Pela primeira vez está conseguindo monitorar a pauta de votações.

VEREADORES

A coluna parabeniza os vereadores Izabel Montenegro e Tomaz Neto, escolhidos como os vereadores que mais se destacaram no ano de 2016. Como o resultado foi um empate entre os dois e não existe critério de desempate, os dois foram proclamados vencedores.

PROCESSOS

Pode parecer uma meta ambiciosa, mas a Justiça Estadual de 1º Grau do RN iniciou no dia 5 de dezembro a Semana Estadual do Arquivamento, que será encerrada amanhã. A meta é de promover o arquivamento definitivo de mais de 120 mil processos julgados e pendentes de arquivamento que serão analisados sobre possibilidade de baixa.

RENAN

Embora a decisão do STF em manter o senador na presidência do Senado seja criticada por muitos ela pode ter sido essencial para evitar uma crise maior representada pela instabilidade institucional. A presidente Cármen Lúcia considerou-a como “conciliação interna”.

CORDA

Para alguns, o STF adotou o jeitinho brasileiro. Outros consideram que a corda está muito esticada. Entretanto, o efeito imediato da decisão foi a reação positivo do mercado financeiro. Mesmo no Senado, alguns parlamentares torciam pelo afastamento de Renan Calheiros.

INCERTEZA

A decisão do STF criou incerteza jurídica. Para o advogado do Senado, Alberto Cascais, a Constituição Federal não prevê meia atribuição. Se Renan pode presidir o Senado, também pode substituir Michel Temer na Presidência. O debate não prosperará porque não há previsão que isso possa acontecer.

RACHA

O vice-presidente do Senado, Jorge Viana teve papel importante nesse desfecho, que também foi positivo para o partido dos trabalhadores. Assumindo a presidência da Casa, abriria crise interna no partido, pois colocaria em pauta a votação da PEC sobre os gastos públicos no país.

TRUMP

A revista Time, todo mês de dezembro, escolhe um personagem para personalidade do ano, “para o bem ou para o mal”, que tenha tido influência nos acontecimentos mundiais. O personagem de 2016 é Donald Trump, “presidente dos Estados Divididos da América, diz a capa.