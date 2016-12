DESAPROVAÇÃO

O juiz Cláudio Mendes Júnior, da 34ª Zona Eleitoral abriu prazo de 72 horas para que a prefeita eleita Rosalba Ciarlini e a vice-prefeita Nayara Gadelha de Oliveira apresentem defesa em relação à prestação de suas contas de campanha.

POSSE

Essa ação já justiça eleitoral não impede que as duas sejam diplomadas e tomem posse no dia 1º de janeiro de 2017. Depois da defesa das duas candidatas é que o juiz irá se pronunciar aceitando ou não o parecer técnico dos assessores ou acatando as justificativas apresentadas.

SAÚDE

A prefeita Rosalba está consciente do grande desafio que representa a saúde pública em Mossoró. Ninguém arrisca apostar em nomes para o cargo, mas a situação tende a piorar até o final da atual administração que parece não estar mais preocupada com o problema.

CÂMARA

Outro que está tendo problemas no final de gestão é o presidente da Câmara Municipal, vereador Jório Nogueira. Para aumentar a complicação, o procurador Kennedy Alencar acusou os vereadores de terem funcionários fantasmas em seu gabinete, fato que será investigado pelo ministério público.

ROBINSON

O governador Robinson Faria participou de entrevista coletiva sobre a ação da Polícia Civil que, no final de semana, desbaratou quadrilha de criminosos em São José de Mipibu. Disse que não irá recuar, nem se render a ameaças nem muito menos negociar com criminosos.

HOMICÍDIOS

Apesar do esforço do governador, o primeiro fim de semana de dezembro foi marcado por 25 homicídios no Rio Grande do Norte, representando um aumento de 19,92% em relação ao mesmo período em 2015.

TCE

O Tribunal de Constas do Estado do RN elege, hoje, a nova diretoria da Corte de Contas. O conselheiro Gilberto Jales é o nome cotado para substituir o conselheiro Carlos Thompson na presidência para os próximos dois anos.

RENAN

Embora sabendo que o fato poderia acontecer a qualquer instante, o afastamento do senador Renan Calheiros da presidência do Senado a decisão do ministro Marco Aurélio surpreendeu grande parte dos senadores. O afastamento pode trazer dificuldades políticas para o presidente Michel Temer.

PT

Como o vice-presidente do Senado é Jorge Viana, PT-AC, o comando da votação no segundo turno da PEC do teto de gastos estará com o partido dos trabalhadores. Contudo, os senadores estão afirmando que há o compromisso dos parlamentares em aprovar o teto de gastos.

PLENÁRIO

O senador Roberto Requião explicou que o plenário do Senado é quem vai decidir se referenda ou não o afastamento de Renan. Dizendo que o Senado está em polvorosa, Requião disse que o foro de função impede que a decisão do ministro Marco Aurélio valha automaticamente.

JUROS

O presidente Temer parece desanimado com a demora do Banco Central em baixar os juros. Vem sendo pressionado por empresários mas tem deixado claro que as decisões são extremamente técnicas serão tomadas exclusivamente pelo BC.