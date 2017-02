Notas da Redação 07.02.17

REUNIÃO

Dezoito vereadores atenderam ao convite da presidente da Câmara Municipal, Izabel Montenegro, que fez exposição da situação financeira encontrada ao assumir o cargo. E avisou que não tem recursos para voltar a pagar a verba de gabinete retirada na gestão do vereador Jório Nogueira.

BRASÍLIA

A refeita Rosalba Ciarlini viaja à Brasília com agenda em alguns ministérios. Em uma das agendas será recebida pelo ministro dos Transportes, o alagoano Maurício Quintela, em busca de investimentos para o Complexo Abolição que necessita de passarelas e iluminação.

SEGURANÇA

Em entrevista concedida em Natal a deputada Larissa Rosado defendeu a necessidade do envolvimento da sociedade na questão da insegurança no Estado, defendendo a necessidade de o Governo convocar todas as entidades que possam contribuir nessa problemática.

BOMBEIROS

O Diário Oficial do RN publica, em sua edição desta terça-feira, o edital do concurso para o corpo de bombeiros, com 70 vagas. Ontem, o governador Robinson empossou o novo comandante do Corpo de Bombeiros Militar do RN, Cel. Sócrates Vieira de Mendonça Jr.

CIGANOS

Na edição do último sábado, o Diário Oficial publica o Plano Estadual de Políticas para os Povos Ciganos (PEP/Ciganos), com o objetivo de promover o acesso às políticas públicas voltadas à promoção e à proteção dos direitos sociais básicos e dos diretos humanos essenciais dos povos ciganos. Estima-se em 5.400 pessoas a população cigana no RN, distribuída em 12 municípios.

SAÚDE

Na Associação dos Municípios da Microrregião do Seridó Oriental, em Currais Novos, o secretário da Saúde, George Antunes, disse que a situação da saúde pública hoje beira a calamidade. Defendeu a regionalização como a melhor solução para o enfrentamento da crise.

COLAPSO

Em termos nacionais, a saúde no Brasil está à beira do colapso. Os investimentos diminuem vertiginosamente e faltam recursos para manter um padrão mínimo de qualidade no atendimento. Nos últimos dois anos, 2,5 milhões de brasileiros deixaram os planos de saúde.

ÁGUA

A estiagem prolongada tem preocupado o nordestino que convive com uma das maiores secas da história. Em Assú, a Barragem Armando Ribeiro Gonçalves está a apenas um metro do seu volume morto. Vale lembrar que parte do abastecimento d´água de Mossoró vem dessa barragem.

MINISTRO

Desde o primeiro momento que o ministro da Justiça, Alexandre Moraes, era o nome preferido do presidente Michel Temer para preencher a vaga no STF originada com o falecimento do ministro Teori Zavaski. No Senado, a sessão para aprovação do nome será em três semanas.

CONTRADIÇÃO

Em 2002, em tese de doutorado, o hoje ministro da Justiça, Alexandre Moraes, defendeu que na indicação ao cargo de ministro do STF, fossem vedados nomes que exercem cargos de confiança “durante o mandato do presidente da República em exercício.

DESGASTE

Por mais que o ministro Alexandre Moraes tenha perfil de técnico, sua indicação poderá acarretar desgaste para o presidente Temer, pois sempre parecerá uma indicação política. O novo ministro será o revisor dos processos referentes à Operação Lava-Jato.

BANCOS

O Banco Central não consegue explicar porque as taxas de juros cobrados pelos bancos brasileiros são tão elevadas. Em alguns bancos, as cobranças pelos encargos passam de 400% ao ano. Em lugar nenhum do mundo existe essa taxa tão elevada.