Nordeste é a região com maior número de pagamentos de Seguro DPVAT

No primeiro semestre de 2018, a Seguradora Líder, administradora do Seguro DPVAT, registrou o pagamento de 169.018 indenizações às vítimas de acidentes de trânsito em todo o território nacional. Os casos de invalidez permanente representam a maioria das indenizações, 70%, o Seguro DPVAT assegura cobertura por: morte, invalidez permanente e reembolso de despesas médicas e assistenciais (DAMS).

A região Nordeste foi responsável pela maior concentração das indenizações pagas no período, um total de 31%. Em seguida, as regiões Sudeste (30%), Sul (17%), Centro-Oeste (12%) e Norte (10%). Apesar de ser a região Sudeste que apresenta 49% da frota nacional, foi a região Nordeste que recebeu maior quantidade de indenizações do Seguro DPVAT, que possui apenas 17% da frota nacional.

Seguindo a tendência dos últimos meses, as motocicletas correspondem a 76% das indenizações, apesar de representarem apenas 27% da frota nacional de veículos. No mesmo período, as regiões Sudeste e Nordeste concentraram a maior incidência de acidentes com vítimas fatais (34% e 32%, respectivamente).

O grupo mais afetado por acidentes de trânsito é formado por homens jovens, em idade economicamente ativa: 47% (cerca de 80 mil) das indenizações foram para vítimas com idade entre 18 e 34 anos.