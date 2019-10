Na maior maratona de jogos, Flamengo encara Goiás no Serra Dourada

Goiás e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (31), às 20h (horário de Brasília), no estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após vitória do Palmeiras sobre o São Paulo, por 3 a 0, na noite de ontem (30), na Arena Palmeiras, o clube rubro-negro viu a diferença na tabela encurtar para o Verdão. A distância que era de dez pontos, foi reduzida à sete. Mas como o time carioca ainda vai jogar nesta rodada, a vantagem pode ser mantida.

A equipe do técnico Jorge Jesus também poderá fechar o mês de outubro com 100% de aproveitamento no Brasileirão. Até o momento foram seis jogos e seis vitórias. Levando em consideração também os dois confrontos contra o Grêmio pela Libertadores, o percentual cai um pouco, mas não deixa de ser positivo: foram oito jogos, sendo sete vitórias e um empate, um rendimento de 91,6%.

Confira abaixo o aproveitamento do treinador português, desde a sua estreia, no dia 10 de julho, no empate por 1 a 1, na Arena da Baixada, em Curitiba(PR), pelas oitavas de final da Copa do Brasil:

Julho

Jogos: sete (três vitórias, três empates e uma derrota)

Aproveitamento: 57,1%

Competições: Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro

Agosto

Jogos: seis (quatro vitórias, um empate e uma derrota).

Aproveitamento: 72,2%

Competições: Libertadores e Campeonato Brasileiro

Setembro

Jogos: seis (cinco vitórias e um empate)

Aproveitamento: 88,8%

Competição: Campeonato Brasileiro

Outubro

O mês concentra o maior número de jogos deste ano. Levando em consideração o confronto desta noite com o time goiano, ao todo o Flamengo terá jogado nove vezes, um verdadeira maratona, superando o total de oito partidas realizadas em março. O técnico Abel Braga – atualmente no Cruzeiro – comandava o Rubro-Negro carioca na época.

Prováveis titulares

No Serra Dourada hoje à noite, Jorge Jesus não vai poder contar com o goleiro Diego Alves, que sofreu uma entorse no joelho direito, na vitória do Flamengo sobre o CSA, no Maracanã, no último domingo(20). A expectativa é de que ele seja substituído por César.

O Flamengo deverá começar jogando com: César; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

O Esmeraldino ocupa a décima colocação na classificação geral do Brasileirão, com 38 pontos. No comparativo de aproveitamento nos dois turnos, a equipe do técnico Ney Franco melhorou de rendimento. No primeiro, ocupava a quinta posição na tabela, com 36% de aproveitamento; no segundo turno, subiu para o quarto lugar, com quase o dobro de aproveitamento: 62,9%.

Para enfrentar o Flamengo, o Goiás deve começar Tadeu; Yago Rocha, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Jefferson; Gilberto, Léo Sena e Yago Felipe; Leandro Barcia, Michael e Rafael Moura.

