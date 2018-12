Município debate implementação do PROFESP

A prefeita Rosalba Ciarlini recebeu na tarde desta terça-feira (18), no Salão dos Grandes Atos, representantes do Programa Forças no Esporte (PROFESP).

Criado em 2003, o Programa Forças no Esporte (PROFESP) é uma vertente do Programa Segundo Tempo do Governo Federal, desenvolvido pelo Ministério da Defesa, com o apoio da Marinha, Exército e Aeronáutica, e em parceria com os Ministérios do Esporte e do Desenvolvimento Social e Agrário, tendo como objetivos ajudar e melhorar a qualidade de vida de jovens e de crianças carentes, promovendo a inclusão social.

“Fiquei muito satisfeita com o projeto apresentado e iremos estudar para saber em qual momento iremos implantar em Mossoró”, destacou a prefeita.

Coronel França Júnior saiu satisfeito da reunião e confiante de que o projeto será implantado na cidade. “A confiança no projeto é grande. O próprio Tiro de Guerra já faz o trabalho social na formação de cidadania de jovens que prestam serviço militar. O PROFESP veio para adentrar mais essa atividade social. A expectativa é muito grande para que tenha êxito e seja modelo para outros Tiros de Guerra do país”, frisou.

A reunião contou com as participações dos secretários Aldo Gondim (Esportes), Lorena Ciarlini (Desenvolvimento Social), Sócrates Vieira (Segurança), Magali Delfino (Educação), Karina Ferreira (Procuradoria), Anselmo Carvalho (Consultor Geral), além da vice-prefeita, Nayara Gadêlha.