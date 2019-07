Mototaxista é executado em via pública com tiros na cabeça no Alto da Pelonha

Registrado ontem, domingo (14), mais um homicídio na cidade de mossoró. O crime aconteceu por volta das 20h30min, na Rua Antônio Ivo Marinho no Bairro Alto da Pelonha.

A vítima não portava documentos e era conhecido no Bairro como, “Dedé Mototaxista”, foi alvejado com com 4 tiros e morreu em frente a residência sua propriedade, mas que ele não morava no local.

Segundo informações da polícia, a vítima teria cometido um homicídio contra sua companheira no passado, mas ainda não se sabe se a morte dele tem relação com o crime. No local ninguém quis dar informações sobre o ocorrido.

De acordo com a perícia do Itep, a vítima foi atingida com quatro tiros na cabeça, o que caracteriza uma execução. No local não foram encontradas capsulas o que se deduz que a arma usada no crime teria sido um revólver. Após os trabalhos da perícia, o corpo de Dedé Mototaxista foi recolhido e encaminhado a sede do Itep para ser examinado e depois liberado para sepultamento.