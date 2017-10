Mototaxista é assassinado a tiros em frente ao supermercado Rebouças

O mototaxista Mário Henrique Galdino do Nascimento, de 38 anos, foi assassinado a tiros na noite da sexta feira, 13 de outubro, na na calçada do Supermercado Rebouças localizado na Avenida Alberto Maranhão, no Centro de Mossoró. A vítima estava no ponto onde trabalhava quando dois homens chegaram a pé e atiraram contra ele.

Após o crime, os assassinos entraram em um carro Fox de cor prata que estava estacionado próximo à Escola de Artes e fugiram.

Os investigadores ainda não tem informações sobre o que pode ter motivado o crime, uma vez que Mário Henrique não tinha antecedentes criminais.