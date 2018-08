Mossoroenses poderão acessar resultados de exames laboratoriais pela internet

A Prefeitura de Mossoró está desempenhando um trabalho pioneiro na rede básica de saúde municipal para melhorar o atendimento da comunidade mossoroense, dando mais agilidade e comodidade na marcação dos exames laboratoriais. Nos próximos dias, todas as UBSs da cidade passarão a marcar exames laboratoriais, em um sistema online, permitindo que o usuário receba o resultado dos exames em qualquer lugar que esteja através da internet, na própria UBS ou no Pam do Bom Jardim.

Quando o sistema estiver em funcionamento na cidade, o usuário vai se dirigir a UBS mais próxima de sua casa, passar pela consulta, e logo em seguida poderá marcar o exame laboratorial. A coleta para o exame será feita no Centro Clínico Prof. Vingt Un Rosado (PAM Bom Jardim), logo em seguida o usuário receberá um código para acompanhar, através da internet/UBS/PAM, o andamento do exame. O resultado poderá ser consultado de forma digital, na UBS ou no PAM.

O sistema que será usado em Mossoró é regulado pela Agência Nacional de Saúde (AGN). Todos os processos dos usuários serão registrados no sistema, podendo ser consultado a qualquer momento pelo Ministério da Saúde.

O diretor do laboratório do Centro Clínico do Bom Jardim, Erinaldo Olegário, destaca que essa nova possibilidade da Secretaria de Saúde vai dar muita comodidade aos usuários dos serviços de saúde do Município. “O usuário não vai precisar sair de sua casa para ir no PAM marcar os exames, para depois fazer a coleta e em seguida pegar o resultado. Isso é uma forma de descentralização das marcações dos exames para melhorar o atendimento do usuário, agilizando tanto na marcação, quanto no resultado.”, explica Erinaldo.

O sistema de marcação foi apresentado para todos os gerentes das UBSs e servidores lotados na Secretaria de Saúde. Os próximos que vão receber essa explicação são os bioquímicos e técnicos do PAM.

No Pam do Bom Jardim são realizados os exames: Vitamina d, Vitamina b12, Cea, Ca 125, Ca 199, Toxoplasmose Igg e Igm, Citomegalovirus Igg e Igm, Rubeola Igg e Igm, HCV, HIV 1 e 2, HBSAG, ANTI HBS, TSH, T4 LIVRE, T4 TOTAL, T3 LIVRE, T3 TOTAL, PSA TOTAL, PSA LIVRE, Prolactina entre outros pelo método eletroquimioluminescência, método última geração em tecnologia em laboratório de análises clínicas.