Mossoró vence disputa e será sede do Nordestão 2020

Neste final de semana, nos dias 13, 14 e 15, aconteceu na cidade de Marechal Deodoro, no estado de Alagoas, Assembleia Geral Ordinária da União Nordestina de Entidades de Quadrilhas Juninas (UNEJ). O encontro, que reuniu 9 representantes estaduais (LIQAL – FEBAQ – FEQUAJUCE – FEQUAJUMA – FEQUAJUNEPB – FEQUAJUPE – FEPIQ – LIQUAJUTERN – LIQUAJUCE), deliberou sobre a sede do Concurso Nordestão de Quadrilhas Juninas.

O XVIII Nordestão acontecerá na cidade Mossoró. Será a segunda vez que o Mossoró Cidade Junina concentrará as melhores quadrilhas do Nordeste. Mossoró concorreu com a cidade de Santa Rita, no estado da Paraíba, e venceu a disputa por 4 votos a 3. A data para a realização do Nordestão 2020 em Mossoró ainda não foi fechada.

“A disputa foi acirrada e um conjunto de fatores levou a vitória de Mossoró. A nossa experiência com o Nordestão 2018 no Mossoró Cidade Junina foi super positiva e queremos mais uma vez fazer uma grande festa no Rio Grande do Norte”, afirmou Michelly Miguel, presidente da UNEJ.

A Liga de Quadrilhas Juninas do Rio Grande do Norte (LIQUAJUTERN), além de técnicos da Secretaria Municipal de Cultura de Mossoró, foram para a cidade de Marechal Deodoro defender Mossoró como sede do Nordestão 2020. Os potiguares apresentaram as vantagens e convenceram os presidentes das ligas estaduais e garantiram a festa para o Rio Grande do Norte.

“Estamos muito felizes com a vitória de Mossoró como sede do Nordestão 2020. É uma satisfação saber que essa conquista aconteceu através dos esforços da LIQUAJUTERN e da Prefeitura de Mossoró, que nos apoia na realização desse grande evento. Será um grande Nordestão. O Nordeste vai se encontrar em Mossoró”, comemorou Akalilson Bezerril.

