Mossoró sanciona Lei de utilidade pública do sal

A prefeita Rosalba Ciarlini (PP) sancionou na quarta-feira, 27, o projeto de lei da vereadora Sandra Rosado (PSB) que reconhece a utilidade pública do sal de Mossoró. A oficialização da lei municipal é mais um subsídio para que a União faça o mesmo, e reconheça a utilidade social do sal do Rio Grande do Norte para o país.

Esse reconhecimento já foi pleiteado pela indústria salineira e pela classe política potiguar, diretamente ao presidente Michel Temer, em audiência em Brasília (DF), em setembro deste ano.

A sanção da lei de Mossoró foi feita antes de reunião, no Palácio da Resistência, com prefeitos, deputados, vereadores e outras autoridades sobre a indústria salineira.

Mobilização

Participante do encontro, Sandra Rosado informa que outros municípios produtores já decretaram utilidade pública do sal, e a Assembleia Legislativa aprovou lei semelhante no âmbito estadual, por iniciativa da deputada estadual Larissa Rosado (PSB).

“Estamos fazendo nosso dever de casa. Mas, preciso que o Governo Federal se sensibilize e faça esse reconhecimento, para que a produção das salinas e os empregos do setor não sejam prejudicados. A reunião de hoje fortaleceu isso”, avalia Sandra.