Mossoró passa a integrar o projeto Rota das Falésias

Em reunião realizada nesta segunda-feira, 12, no Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequenas Empresas do Ceará (Sebrae-CE), em Fortaleza, Mossoró se integrou a Rota das Falésias. A partir da aprovação o Rio Grande do Norte passou a integrar oficialmente o roteiro idealizado por empresários e entidades do Ceará.

A integração permitirá avanço no setor turístico da região. Uma vez integrada à Rota das Falésias, o Governo do RN e as cidades do polo Costa Branca terão meios para capacitarem os hotéis, pousadas, barraqueiros, melhorias que favorecerão o aumento do fluxo turístico com origem no litoral do Ceará.

A iniciativa permitirá ainda que a região de Mossoró seja vendida tanto pelo Ceará quanto pelo Rio Grande do Norte como roteiro da Rota das Falésias em feiras de turismo do País e do mundo.

O encontro realizado no Ceará contou com a presença de Edilma Teixeira, representando a Secretaria Estadual de Turismo; Renato Fernandes, representando a Prefeitura Municipal de Mossoró; o vereador Genivan Vale (PDT), da Comissão de Desenvolvimento Econômico e Turismo da Câmara Municipal de Mossoró; Gabriel Barcelos, representando a Associação Comercial Industrial de Mossoró (Acim); e João Vidal, do Sebrae-RN. A prefeita eleita Rosalba Ciarlini encaminhou a vice-prefeita Nayara Gadelha ao encontro em Fortaleza, demonstrando apoio ao projeto.

“Vínhamos há tempo trabalhado e nos articulando para poder integrar Mossoró à Rota das Falésias. E hoje conseguimos obter êxito nesse projeto”, diz Genivan Vale. Para ele, a parceria com o Ceará trará inúmeros benefícios para alavancar o turismo na região.

“A Rota das Falésias já atrai turistas de todo o mundo, e ao incluir Mossoró neste roteiro, conseguiremos fomentar o turismo na região, refletindo em melhorias na economia como um todo”, ressalta.