Morre Horácio Campello, fundador do Circo do Fuxiquinho

O artista Horácio Campello, fundador do Circo do Fuxiquinho, faleceu na segunda-feira (12), no Hospital Universitário Onofre Lopes, em Natal. A informação foi confirmada por Alexander Campello, o palhaço Fuxiquinho, filho de Horácio. O patriarca estava internado há duas semanas e tinha cirurgia marcada para a segunda-feira, 12.

“Obrigado Deus por ter me dado um pai maravilhoso, e como sei que meu pai ama o circo, vai chegar montando um lindo espetáculo no céu. O senhor sempre vai estar em nossos corações”, publicou Fuxiquinho.

Além de Fuxiquinho, Horácio era pai do palhaço Rolinha (Horácio Júnior) e de Poliana, Ana Karina e Catarina Scarlat.

Horácio era peruano e fez do circo sua vida. Casou com uma brasileira, Catarina, uma catarinense, e com ela e os filhos levou o circo para diversas cidades do Brasil. Atualmente, cuidava do Circo Los Campellos.

O velório de Horácio Campello será realizado no Centro de Velório Geraldo Xavier, por trás do Museu Lauro da Escóssia, Centro de Mossoró. O enterro será às 16h.

O palhaço Fuxiquinho convidou fãs, amigos e admiradores para o velório do pai.

“Conto com a presença de vocês no último espetáculo do meu pai”, disse.