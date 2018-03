Ministro russo associa envenenamento de ex-espião para prejudicar Copa

A Federação Internacional de Futebol, FIFA, está preocupado com a repercussão decorrente da crise entre a Rússia e a Inglaterra. Para o ministro de Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, o motivo por trás do envenenamento de um ex-agente duplo de seu país na Inglaterra teria como objetivo prejudicar a realização da Copa do Mundo.

O governo britânico comunicou, oficialmente, que não enviará representantes oficiais para a Copa da Rússia. Integrantes da família britânica e ministros não irão comparecer ao evento. Contudo, a seleção inglesa de futebol está liberada a participar do evento. A Federação de Futebol da Inglaterra foi liberada pelo governo e não vai participar do boicote.