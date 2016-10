Ministro da Aviação afirma que obras emergenciais não salvam aeroporto de Mossoró

Nesta terça-feira (25), o deputado federal Felipe Maia (DEM- RN) participou de audiência com o Ministro dos Transportes, Aviação Civil e Portos, Maurício Quintella, para discutir o andamento do programa de desenvolvimento de aeroportos regionais para o Rio Grande do Norte.

Na oportunidade, o ministro explicou a necessidade de construção de um novo aeroporto em Mossoró. “A realidade é que temos que fazer um novo aeroporto. São muitas irregularidades que somente com obras emergenciais não resolverão os problemas de segurança. Em um primeiro momento, é preciso conseguir um espaço que atenda todas as exigências da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e em seguida iniciar os trabalhos de construção do aeroporto”, disse o Ministro dos Transportes.

Para o deputado Felipe Maia, este será um grande passo para o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Norte. “Discutimos a importância de alavancar o crescimento da economia no estado. O aeroporto de Mossoró é uma de nossas prioridades, já que o município é o segundo maior polo econômico do RN. Infelizmente, o não funcionamento do aeroporto interfere efetivamente na ampliação dos investimentos nos mais diversos setores”, afirma o deputado.

O aeroporto de Mossoró é um dos 53 aeroportos brasileiros que receberão investimento do Governo Federal no ano de 2017. O Presidente da República, Michel Temer, prometeu a liberação de R$ 2,4 bilhões para viabilização das obras dos aeroportos.

“Apesar de termos um aeroporto pronto, o uso para decolagens ainda não é o ideal. O aeroporto estava interditado para voos particulares desde janeiro deste ano porque, segundo a Anac, o local não atendia exigências mínimas de segurança. Por isso, queremos que seja feito um novo aeroporto o quanto antes, já que teremos recursos para a execução da obra”, enfatizou.

Durante a audiência, foi discutida a necessidade uma nova reunião com a participação do governo do estado, para definição do local da obra.

“Sabemos que o governo do estado precisa destinar uma área legalizada para a construção de um novo aeroporto. Precisamos definir este espaço para viabilizar a sua construção, que é de suma importância para o nosso estado. Vamos agendar uma nova audiência com o ministro, contando com a participação do governador, Robinson Faria e a bancada do Rio Grande do Norte”, concluiu.