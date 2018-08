Ministério público do RN abre inscrições para estagiários

O Ministério Público do Rio Grande do Norte abriu nessa quarta-feira (1º) o período de inscrições para o XIV Processo Seletivo para Credenciamento de Estagiários do Curso de Direito. A seleção destina-se à formação de cadastro de reserva para o provimento de vagas que venham a ocorrer após a expiração das atuais seleções ainda em vigor. As inscrições poderão ser feitas até o dia 31, exclusivamente no portal do MPRN (www.mprn.mp.br), na sessão Concursos.

O candidato deve ler o edital, preencher o formulário de inscrição e transmitir os dados pela internet providenciando a impressão do comprovante de inscrição finalizada. A taxa de inscrição tem o valor de R$ 52 e deve ser paga mediante depósito bancário para a conta-corrente nº 30.683-5, agência 3795-8, do Banco do Brasil, em nome do MPE RN Recursos Fonte 150.

O depósito deve ser feito dentro do prazo de inscrição do processo seletivo, observando a data limite para o envio do comprovante (até o dia 31 de agosto) para o e-mail: [email protected]. As inscrições efetuadas só serão confirmadas após o depósito do valor da inscrição. Há previsão no edital para aqueles candidatos que não puderem pagar a taxa: aqueles que cuja renda familiar per capita não ultrapassar o valor correspondente a um salário-mínimo.

Estão habilitados para inscrição no processo seletivo os estudantes do curso de Direito, matriculados em instituições de ensino de nível superior, oficiais ou reconhecidas, conveniadas com a Procuradoria-Geral de Justiça, cursando, no mínimo, a metade do período total do curso, e no máximo, o penúltimo semestre.

O candidato concorrerá para as Promotorias de Justiça polo em que efetuar sua inscrição e as provas, para efeito de aplicação, serão realizadas nos polos de Assu , Caicó, Currais Novos, Mossoró, Natal, Nova Cruz, Patu e Pau dos Ferros.

O candidato fará prova objetiva contendo 40 questões de múltipla escolha, com duração de aplicação de três horas. Os inscritos deverão observar o Diário Oficial do Estado, onde será publicada a data da prova com antecedência mínima de 72 horas.

MPRN

Por ALYSON OLIVEIRA

Foto: Publicação