Milhares de manifestantes voltaram às ruas em Hong Kong neste domingo, em passeata batizada como “Marcha do Dia dos Direitos Humanos”, no marco de seis meses do início dos protestos no território semiautônomo da China.

As pessoas foram às ruas para reforçar as reivindicações pró-democracia, que tomaram conta da região desde junho, e também para celebrar a data comemorativa, que será na próxima terça-feira.

Agência EFE