Messi não comparece a julgamento sobre contrato firmado pelo pai

O atacante argentino Lionel Messi, do Barcelona, não compareceu a julgamento realizado na cidade de Girona, na Espanha, sobre um contrato assinado pelo pai do jogador, para regularizar a residência no país europeu.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça da Catalunha, o craque deveria se apresentar para a audiência às 10h (7h de Brasília), o que não aconteceu. Como, no mesmo momento, foi iniciada pelos funcionários da administração judicial local, o que provocou a suspensão temporária da sessão.

Caso Messi decida participar ainda hoje do julgamento, será ouvido, devido a interrupção. Se o atacante do Barcelona não comparecer, de maneira definitiva, outras testemunhas serão ouvidas.

A denúncia contra o jogador é por um suposto contrato de trabalho firmado pelo pai dele, com uma construtora sediada na Espanha, no início da carreira do filho. O acordo contemplava uma recompensa se o agora camisa 10 fosse integrado ao time profissional do Barcelona.

O julgamento, inicialmente, foi marcado para o dia 22 de maio deste ano, mas, acabou adiado para hoje, também devido ausência de Messi.

Agência EFE