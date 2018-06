Memorial da Resistência contará com Feira de Arte até dia 30 deste mês

A prefeita Rosalba Ciarlini participou na noite da sexta-feira (15) da Feira de Arte na Capital da Cultura, na Galeria Boulier, no Memorial da Resistência. Na oportunidade foi lançado o III Salão Dorian Gray de Arte Potiguar 2018. A feira contou com a exposição de peças de artesanato e quadros de artistas potiguares.

“A nossa cidade merece essa exposição. Parabenizo a professora Isaura pela persistência em dar essa contribuição com a cultura. É um legado deixado”, parabenizou, citando que a Feira segue na programação do Mossoró Cidade Junina.

“Essa exposição só se casa com o movimento forte, pujante, principalmente no ciclo junino em Mossoró. Cada vez que a gente consegue trazer um evento cultural é mais valor para a cidade. Esse é um momento de somar e ampliar novas atividades no Mossoró Cidade Junina”, ressalta Izaura Amélia Rosado, idealizadora da exposição.

A exposição segue até o dia 30 de junho, com funcionamento de segunda à sexta, das 7h às 19h.

Acompanharam a prefeita na exposição o senador Garibaldi Alves, o prefeito e ex-prefeito de Natal, Álvaro Dias e Carlos Eduardo, respectivamente, o deputado federal Beto Rosado, além dos vereadores Ricardo de Dodoca, Francisco Carlos e Izabel Montenegro.