MEC divulga resultado do P-Fies nesta segunda-feira

O Ministério da Educação divulga nesta segunda-feira (6) o resultado do P-Fies, modalidade de financiamento do novo Fies operada por bancos que atendem a candidatos com renda per capita entre três e cinco salários mínimos. O resultado está disponível na página do programa.

O novo Fies possui diferentes modalidades, possibilitando juros zero a quem mais precisa, e uma escala de financiamento que varia conforme a renda familiar do candidato.

Além do P-Fies, que permite financiamento para candidatos que possuem renda familiar de 3 a 5 salários mínimos, também está disponível o Fies na modalidade clássica, que atende a candidatos cuja renda familiar per capita seja de até 3 salários mínimos.

Segundo o Ministério da Educação, os candidatos selecionados devem comprovar as informações da inscrição na instituição escolhida. É importante lembrar que não é possível mudar de uma modalidade para outra ao longo do período de financiamento.

Para conferir o resultado completo, acesse o site do FIES.