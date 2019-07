Matrículas para vagas remanescentes da Escola de Artes seguem até sexta-feira

Teve início nesta quarta-feira (10) as matrículas para as vagas remanescentes dos cursos da Escola de Artes de Mossoró. São mais de 100 vagas disponíveis para este segundo semestre em mais de 15 cursos. As matrículas seguem até a próxima sexta-feira (12) e as aulas iniciam na próxima segunda-feira (15).

Boarneges Perdigão, diretor da Escola de Artes, explicou que as vagas são remanescentes, pois são aquelas que surgiram após desistência de alunos. “Durante o ano nós temos uma pequena evasão e acabam surgindo vagas em alguns cursos. Quem tiver interesse pode nos procurar com a documentação necessária até a sexta-feira”, disse.

Além das vagas para os novatos, os alunos veteranos também estão renovando suas matrículas para garantirem a vaga nos cursos. Dona Sérgia Cenira é professora aposentada e nesta quarta-feira compareceu a escola e assegurou a sua vaga no curso de Artes Visuais. “Comecei o curso no ano passado através da minha filha e me identifiquei muito. Vim hoje garantir a vaga. Eu já fazia algumas pinturas em casa e nesse curso estou me aperfeiçoando”, falou.

O estudante Ricardo Antony, de 10 anos, estava acompanhado da sua mãe e tem interesse nas aulas de violão. Ele ficou muito feliz em saber que tinha vaga disponível para o curso de iniciantes. “Vou fazer aula de violão, já vi que tem vaga. Eu gosto muito de violão”, falou.

A documentação necessária para realizar a matrícula é uma foto 3×4, cópia de RG ou Certidão de Nascimento, cópia do Comprovante de Residência e uma taxa colaborativa (não obrigatória) de R$ 30. Os interessados podem comparecer à Escola de Artes a partir desta quarta-feira, 10, até a sexta-feira, 12, no horário de 8h às 11h e 14h às 17h.

Novos Cursos

Neste segundo semestre a Escola de Artes está ofertando quatro novos cursos, são eles: Percussão Popular, para jovens a partir de 14 anos; Oficina de Pandeiro, a partir de 15 anos; Violão para 3ª idade, para adultos a partir dos 45 anos; e Teoria Musical e Leitura de Partitura. Estão sendo disponibilizadas 10 vagas em cada curso, sendo 20 disponibilizadas para o de Percussão Popular.

Confira os cursos com vagas disponíveis:

– Violão Veterano

– Violão Iniciante

– Violão 3ª Idade

– Percussão Popular

– Oficina de Pandeiro

– Canto Lírico I

– Canto Lírico II

– Técnica Vocal I

– Técnica Vocal e Canto Popular

– Canto Juvenil

– Iniciação ao Canto Lírico

– Teclado

– Melhor Canto

– Percussão

– Teoria Musical e Leitura

– Dança e Corpo

– Taekondo

*A disponibilidade está sujeita a alteração de acordo com o preenchimento das vagas.

