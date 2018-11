Marte acaba de receber seu mais novo “morador robótico”, comemora Nasa

Depois de uma viagem de sete meses e de 458 milhões de quilômetros, a sonda InSight (da sigla em inglês para exploração interior utilização investigações sísmicas, geodésia e transporte de calor) pousou com sucesso em Marte nesta segunda-feira (26), anunciou a Agência Espacial Norte-americana (Nasa). A missão de dois anos da InSight será para estudar o interior profundo de Marte, para aprender como todos os corpos celestes com superfícies rochosas, incluindo a Terra e a Lua, se formam.

A agência anunciou ainda que, nesta terça-feira (27) a InSight enviou sinais para a Terra, indicando que seus painéis solares estão abertos e coletando luz solar na superfície marciana. A sonda Mars Odyssey da Nasa retransmitiu os sinais, que foram recebidos na Terra. A implantação de painéis solares garante que a espaçonave possa recarregar suas baterias todos os dias. A Odyssey também transmitiu um par de imagens mostrando o local de pouso da InSight.

“A equipe da InSight pode ficar um pouco mais tranquila hoje (27), sabendo que as matrizes solares estão sendo implantadas e recarregando as baterias”, disse Tom Hoffman, gerente de projeto da InSight, no Laboratório de Propulsão a Jato (JPL) da NASA, em Pasadena, na Califórnia, que lidera a missão. “Tem sido um longo dia para a equipe. Mas amanhã começa um excitante novo capítulo para o InSight: operações de superfície e o início da fase de implantação do instrumento”, informou.

Segundo a Nasa, as matrizes solares gêmeas da InSight têm 2,2 metros de largura cada. Abertos, os painéis têm o tamanho de um grande conversível da década de 1960. Marte tem luz solar mais fraca do que a Terra porque está muito mais distante do sol. Mas a sonda não precisa de muito para operar: os painéis fornecem 600 a 700 watts em um dia claro – o suficiente para alimentar um liquidificador doméstico.

Sensores

Nos próximos dias, a equipe da missão vai desengatar o braço robótico da InSight e usar a câmera acoplada para tirar fotos do solo, a fim de que os engenheiros possam decidir onde colocar os instrumentos científicos da espaçonave. Levará de dois a três meses até que esses instrumentos sejam totalmente implantados e os dados comecem a ser enviados à Terra.

Enquanto isso, a InSight usará seus sensores meteorológicos e magnetômetro para fazer leituras de seu local de pouso na Elysium Planitia, sua nova casa em Marte.

O módulo InSight foi lançado da Base Aérea de Vandenberg na Califórnia em 5 de maio e aterrissou perto do equador de Marte, no lado oeste dessa planície chamada Elysium Planitia, com um sinal afirmando uma seqüência completa de pouso.

Perfuração

Foi o oitavo pouso da Nasa em Marte. “Nós atingimos a atmosfera marciana a 19,8 mil quilômetros por hora, e toda a seqüência de tocar a superfície levou apenas seis minutos e meio”, disse o gerente do projeto.

A sonda foi construída para investigar minuciosamente, pela primeira vez, o que está dentro de Marte. “O pouso foi emocionante, mas estou ansioso para a perfuração”, disse o investigador principal da InSight, Bruce Banerdt, do JPL.

Para a Nasa, o sucesso da missão “é um tributo às centenas de engenheiros e cientistas talentosos que colocaram sua genialidade e trabalho em fazer deste um grande dia”.

A agência informou que vários parceiros europeus, incluindo o Centro Nacional de Estudos Espaciais da França (CNES) e o Centro Aeroespacial Alemão (DLR), apoiaram a missão InSight. Além da França e Alemanha, Reino Unido, Suíça, Polônia e Espanha também forneceram equipamentos e tecnologia para a missão.

*Com informações da Nasa

Agência Brasil