Manutenção em estação de tratamento suspende abastecimento em 20 bairros de Natal

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) informa que haverá suspensão no abastecimento ou redução na oferta de água para 20 bairros de Natal na sexta-feira, 08 de setembro. A interrupção se dará em decorrência da paralisação da Estação de Tratamento de Água do Jiqui para a realização de manutenção em equipamento.

As equipes da Caern também realizarão o serviço de interligação da adutora I, com o objetivo de desativar trecho que atualmente passa por lotes particulares. A paralisação deve durar 24 horas, com início a zero hora da sexta-feira.

Os bairros afetados são Rocas, Ribeira, Santos Reis, Tirol, Petrópolis, Mãe Luiza, Barro Vermelho, Alecrim, Bom Pastor, Nova Descoberta, Lagoa Nova, Quintas, Felipe Camarão, Cidade Nova, Candelária, Pirangi, Neópolis, Capim Macio, Cidade Alta e Cidade da Esperança.