Manutenção em adutora reduz abastecimento de água em Mossoró neste sábado

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) informa que irá realizar a troca de equipamentos no conjunto motobomba da adutora Jerônimo Rosado. Por causa do serviço, o fornecimento de água em Mossoró terá a redução neste sábado, 30, a partir das 7h.

A previsão é que o serviço seja concluído às 17h deste sábado, 30, e que o abastecimento seja normalizado na manhã do domingo, 31.

O trabalho na adutora é preventivo e visa evitar a quebra do conjunto motobomba, o que poderia causar um desabastecimento da população.

A recomendação da Companhia é que a população utilize a água de forma racional.