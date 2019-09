Mano Menezes assume o Palmeiras

A diretoria do Palmeiras anunciou, nesta terça-feira (03), Mano Menezes como novo treinador do clube. A contratação aconteceu menos de 24 horas após a demissão de Luiz Felipe Scolari.

Além de Mano chegam ao alviverde o auxiliar Sidnei Lobo e o preparador físico Eduardo Silva, conhecido como Dudu. O trio é esperado nesta quarta-feira (04), em São Paulo e assina contrato até 2021.

O último trabalho do recém-contratado foi o Cruzeiro, clube pelo qual conquistou os bicampeonatos mineiros e da Copa do Brasil.

O primeiro desafio de Mano Menezes é no próximo sábado (7), contra o Goiás, no Serra Dourada, em Goiânia, partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esta é a única competição que o time paulista disputa em 2019, no momento é o quinto colocado, com 30 pontos, são seis pontos de diferença em relação ao líder Flamengo, que possui 36.

O Palmeiras tem uma partida adiada pela 16ª rodada do Brasileiro, contra o Fluminense, marcada para o dia 10 de setembro, na Arena Palmeiras em São Paulo.