Manifestantes vão às ruas em diversos municípios potiguares

Nesta sexta-feira, 28 de abril, trabalhadores de todo o país realizam Greve Geral contra as reformas da Previdência e trabalhista. No Rio Grande do Norte, manifestantes saíram às ruas nas cidades de Mossoró, Natal, Pau dos Ferros, Caraúbas, Guamaré e Caicó.

Em Caraúbas, o prefeito Juninho Alves oficializou a liberação para a participação de funcionários da rede municipal no Ato Público realizado na Praça de Eventos de Caraúbas às 7h.

Na cidade de Pau dos Ferros, os manifestantes se reuniram na praça de eventos, de onde seguiram pela avenida independência. O protesto conta com buzinaço e faixas protestando contra as reformas trabalhista e da previdência.

Ministério Público do Trabalho destaca direito de paralisação

O Ministério Público do Trabalho (MPT) emitiu nota esta semana destacando que a paralisação é um direito fundamental assegurado pela Constituição e por Tratados Internacionais de Direitos Humanos ratificados pelo Brasil

Os protestos desta sexta-feira contam ainda com o apoio da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa), que lançou moção de apoio às manifestações contra a reforma da Previdência e trabalhista.