Manifestantes picham Loja Riachuelo com ataques a Temer e Flávio Rocha

Integrante de um dos grupos empresariais mais sólidos do País, a unidade da Loja Riachuelo de Mossoró foi alvo de pichações nesta sexta-feira.

A pichação antecedeu a manifestação contra as reformas trabalhistas e previdenciária encaminhadas no município, num claro protesto contra o presidente Temer e com um forte teor simbólico.

Atinge de forma direta um empreendimento liderado pelo empresário potiguar Flávio Rocha. O empresário que dirige o Grupo Riachuelo, é um dos principais defensores das reformas encaminhadas pelo presidente Michel Temer, e é tido inclusive, como pré-candidato a presidente da república nas eleições de 2018.

A pichação foi feita na lateral de uma das lojas mais antigas do grupo. Além da tradicional pichação “Fora Temer” o prédio estampa as frases “Aqui concentra-se renda” e “Golpista”.

Caso similar ocorreu em Natal, quando manifestantes picharam o muro da residência do deputado federal Rogério Marinho, relator do texto da reforma trabalhista aprovada no decorrer desta semana.