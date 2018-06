Mais de um milhão de pessoas passaram pela estação das artes durante o MCJ, afirma Prefeitura

De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança, mais de um milhão de pessoas passaram pela Estação das Artes Elizeu Ventania durante o Mossoró Cidade Junina 2018. A programação de shows foi encerrada no último sábado, 23, e, segundo as autoridades de segurança, foi considerada a mais tranquila de todas as edições, sem nenhum registro de ocorrência grave no interior da festa.

Segundo o secretário da pasta, Sócrates Vieira, o recorde de público com cerca de 100 mil pessoas foi registrado no sábado, dia 09 de junho. “Mesmo com a grande quantidade de pessoas nesse dia, conseguimos prevenir ocorrências de maior gravidade, com a atuação ostensiva das forças de segurança na Estação das Artes”, explica

Para o período de Mossoró Cidade Junina, foram instaladas 50 câmeras, monitoradas em uma Central de Comando instalada no Teatro Municipal Dix-Huit Rosado. A atuação ocorreu de forma integrada, facilitando a ação rápida dos agentes.

“O patrulhamento nas saídas e após o encerramento dos shows também possibilitou a redução nos índices de crimes. Sabemos que é importante garantir a segurança no Corredor Cultural e, além disso, possibilitar um retorno tranquilo aos participantes da festa”, pontua Sócrates Vieira.

O Plano de Segurança do Mossoró Cidade Junina contou com atuação da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, II Distrito de Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, brigadistas, segurança privada, Polícia Rodoviária Federal e agentes de Trânsito.

O trabalho continua no último final de semana de evento. O Mossoró Cidade Junina encerra no próximo dia 30, com o Boca da Noite, na Avenida Rio Branco (Corredor Cultural).