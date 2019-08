Mãe do atirador do Texas ligou para a polícia preocupada por arma do filho

A mãe de Patrick Crusius, o suposto responsável pelo tiroteio no qual 22 pessoas foram assassinadas no sábado passado na cidade de El Paso, no Texas, entrou em contato com a polícia semanas antes do ataque para expressar preocupação em relação à arma que o filho tinha.

A mulher recorreu à polícia de Allen, cidade do Texas na qual reside a família, preocupada pelo fato de Crusius possuir uma arma sendo jovem, imaturo e inexperiente, segundo relataram os advogados Chris Ayres e R. Jack Ayres nesta quinta-feira à “CNN”.