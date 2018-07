Lista de aprovados na primeira chamada do ProUni é divulgada

O resultado da primeira chamada do segundo semestre de 2018 do Programa Universidade Para Todos (PROUNI) já pode ser acessado. Os estudantes selecionados têm até o dia 10 de julho para comparecer às instituições em que foram aprovados e comprovar as informações das inscrições.

A lista de aprovados está disponível no site do programa e pode ser filtrada por curso, turno, instituição e tipo de bolsa. A documentação necessária para a comprovação das informações também está disponível na página do ProUni na internet.

O ProUni ofereceu bolsas de estudo parciais, de 50%, e bolsas integrais. Os estudantes que optaram pela bolsa integral, precisam comprovar uma renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio. Já os que foram selecionados para bolsas parciais, precisam comprovar renda de até três salários mínimos. Os aprovados nas bolsas parciais que não puderem arcar com os outros 50% da mensalidade, podem utilizar o Fundo de Financiamento Estudantil, o Fies.

A segunda chamada do ProUni será divulgada no dia 16 de julho e os candidatos selecionados têm até o dia 23 de julho para comprovar a documentação. As inscrições na lista de espera serão realizadas nos dias 30 e 31 do mesmo mês. O resultado final será divulgado no dia 2 de agosto.

Ao todo, para o segundo semestre de 2018, o ProUni ofertou 174.289 vagas em 1.460 universidades particulares de todo o Brasil.