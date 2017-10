Lei que permite casamento gay entra em vigor na Alemanha

As câmaras municipais e cartórios de diferentes cidades alemãs abriram de maneira excepcional neste domingo (1º) para realizar casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Isto porque entrou em vigor a lei que permite a união de homossexuais na Alemanha. As informações são da agência EFE.

Em Berlim, Hamburgo e Hanover foram registrados os primeiros casamentos de gays e lésbicas decididos a formalizar sua relação e transformá-la em um símbolo de sua luta pela igualdade.

“Finalmente deixamos de ser casais de segunda classe”, disse Bodo Mende, ativista de 60 anos que se casou hoje com o companheiro, Karl Kreile, após quase quatro décadas de relação.

Sua cerimônia foi provavelmente a primeira do dia, realizada na Câmara Municipal do distrito de Schöneberg e cercada de fotógrafos e câmeras de televisão que registravam o momento.

Outros 15 casais formalizaram a relação em Hamburgo, com os desejos de felicidades das autoridades locais, que organizaram uma recepção oficial na Câmara Municipal.

A lei que permitiu o casamento homossexual na Alemanha foi aprovada em junho deste ano, no fim da terceira legislatura da chanceler Angela Merkel.

Embora Merkel tenha votado contra, a maioria do Parlamento se alinhou com a vontade da população, refletida em pesquisas, e fez da Alemanha o 14º país europeu a legalizar o casamento gay, e o 23º no mundo.

Agência Brasil