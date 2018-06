Larissa Rosado participa de reunião em defesa de pescadores do RN

A pedido da deputada Larissa Rosado (PSDB), o senador Garibaldi Filho (MDB) esteve em Natal reunido na manhã desta segunda-feira, 11, com representantes de colônias de pescadores da região salineira do Estado.

O objetivo do encontro é sensibilizar o Governo Federal juntamente com a Secretaria de Pesca para a desburocratização na entrega das licenças para a pesca do atum.

Segundo Francisco Antônio Bezerra, presidente da Associação de Pescadores da Região, somente no município de Areia Branca 300 pescadores são diretamente prejudicados por falta da licença, indiretamente esse número aumenta para 900.

“O que nós queremos é pescar dentro da legalidade”, diz Chico do Mel, como é mais conhecido.

O senador Garibaldi Filho ouviu atentamente das demandas dos pescadores e se comprometeu em ir até a Secretaria de Pesca para dar celeridade a liberação das licenças.

A deputada Larissa Rosado que já havia tido contato com essas colônias, inclusive, visitando várias delas pela costa salineira, se colocou à disposição, para junto com o senador fazer coro em Brasília para, o mais breve possível conseguir essa liberação e os pescadores voltarem as atividades normais.

“Os pescadores não querem nada além do que trabalhar e levar o sustento para suas famílias. O Governo é que precisa de acabar com essa burocracia e enxergar àquelas pessoas que mais precisam”, afirma Larissa Rosado.