Larissa Rosado: “O Governo precisa chamar a sociedade para ajudar na problemática da segurança”

Diante da crise que vive o Sistema Carcerário do Rio Grande do Norte, a primeira audiência publica realizada pela Assembleia Legislativa do Estado trouxe o assunto à tona na manhã desta segunda-feira, 06. O debate proposto pelo deputado Kelps Lima (SD) colocou em cheque as ações desenvolvidas pelo Governo do Estado até o momento.

A deputada Larissa Rosado (PSB) destacou a necessidade do envolvimento da sociedade na questão da insegurança no Estado, reforçando que o Governo deve chamar todas as entidades e demais governos para contribuir nessa problemática que, segundo a parlamentar “se enraizou no Rio Grade do Norte”, em referência a crise nos presídios e os altos índices de violência em todas as regiões.

Larissa indagou sobre a real preocupação do Governo do Estado, representado pelos secretários de Justiça e Cidadania, Walber Virgolino e o secretário de Segurança Pública Caio César com a população, com os agentes penitenciários, com as ações com relação ao sistema carcerário e a segurança em geral. “Senti falta, como cidadã, de uma liderança de segurança pública que chame a sociedade, os demais poderes, as entidades representativas para se unir e contribuir com o Governo, que não está conseguindo ser eficaz em suas medidas”, assevera.

Audiência Pública

O objetivo da audiência, segundo o propositor, é dar voz aos setores da sociedade interessados no apontamento de soluções para o sistema prisional. Compuseram à Mesa representantes dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, além de Ministério Público, agentes penitenciários e entidades representativas.