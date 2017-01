Larissa Rosado é empossada deputada na Assembleia Legislativa

A ex-deputada estadual Larissa Rosado (PSB) tomou posse na manhã desta terça-feira, 03 de janeiro, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte (ALERN). A deputada assumiu a cadeira de Álvaro Dias (PMDB), que renunciou ao mandato de deputado estadual para assumir o cargo de vice-prefeito de Natal.

“Fico feliz em poder voltar a representar Mossoró e o interior do RN. Minha cidade ficou órfã na Assembleia por dois anos. Nestes dois anos que fiquei afastada, muitas vezes vim à Assembleia, mesmo sem ser deputada, apresentar pleitos da minha cidade, das universidades, e agora volto para um novo começo neste trabalho”, disse a deputada durante a cerimônia.

A cerimônia de posse da deputada foi realizada às 10h30 no gabinete da presidência da ALERN. O ato de oficialização da posse foi coordenado pelo presidente da Assembleia, Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB), e contou com participação de deputados estaduais, familiares de Larissa Rosado e autoridades como a presidente da Câmara Municipal de Mossoró, vereadora Izabel Montenegro, da vereadora Sandra Rosado e do deputado federal Beto Rosado.

“Uma alegria grande em ter Larissa como deputada estadual porque ela representa o que é de melhor na política do RN. No dia de hoje se faz justiça com Mossoró que passa a ter uma legítima representante do tamanho que a cidade e seu povo merece”, disse o presidente da Assembleia, Ezequiel ao dar posse a Larissa.

Larissa Rosado assume agora o quarto mandato como deputada estadual por ser a atual primeira suplente da coligação. Ela já foi eleita para o cargo nos anos de 2002, 2006 e 2010. No discurso da posse, Larissa também ressaltou a importância do trabalho de representantes populares e de classe.

“Quero reconhecer a liderança não só do político, mas do líder comunitário, do radialista, do sindicalista, pois, nestes dois anos que passei afastada da assembleia, fui para o rádio apontar as reivindicações da população, pois esta é a minha vocação”, declara a deputada.