Larissa Rosado cobra reforço policial no Campus Central da UERN

Em Virtude da crescente violência que atinge Mossoró, o Campus Central da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) vem sendo alvo constante de roubos e assaltos de alunos e professores. Em menos de 1 mês o campus já teve computadores e outros objetos levados das salas de pós-graduação, além de um arrastão dentro de sala de aula levando pertences de alunos e professores.

Para garantir a tranquilidade dos alunos e servidores, a deputada estadual Larissa Rosado (PSB) solicitou através de requerimento, que o Governo do Estado tome providência no sentido de reforçar o policiamento no campus central da Uern.

Em justificativa, a parlamentar diz que investir em estruturação de policiamento ostensivo, é o caminho certo para vencermos a batalha contra o crime. “Este reforço na área interna do Campus intensificará o combate à violência na Instituição, minimizando a sensação de insegurança de alunos, assim como os próprios profissionais”, reforça a parlamentar.

Batalhão

Nesta perspectiva, em 1 de setembro, a deputada solicitou ao Executivo Estadual, a construção de sede própria para o 12º Batalhão de Polícia Militar que, segundo o tenente-coronel Humberto Pimenta, comandante do Batalhão, já existe uma conversa em estágio avançado com a Reitoria da UERN para cessão de um terreno da Universidade localizado ao lado do Campus Central para a construção sede física do órgão.