Larissa Rosado assume vaga na Assembleia Legislativa nesta terça-feira

Após dois anos sem representação na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte a cidade de Mossoró voltará a ocupar assento no parlamento estadual.

Está marcada para as 10h desta terça-feira a posse da suplente Larissa Rosado, que após um intervalo distante da AL, volta a assumir mandato eletivo a partir da renúncia do deputado Álvaro Dias.

Larissa será empossada em solenidade marcada para a sala da presidência da Assembleia Legislativa do Estado, em Natal.

Álvaro, que foi eleito vice-prefeito de Natal, renunciou ao cargo de deputado no último dia 30 de dezembro, cumprindo protocolo para oficializar seu nome na função que passa a ocupar desde o domingo.

Com o retorno de Larissa Rosado a Assembleia Legislativa os temas relativos a Mossoró e região voltarão a receber uma atenção maior no parlamento estadual. Com a saída de Larissa Rosado e Leonardo Nogueira, derrotados na eleição de 2014, os deputados Galeno Torquato e Souza se posicionaram como representantes de Mossoró, mas sem sucesso.

Sem representante desde janeiro de 2015 a região de Mossoró teve seus problemas intensificados, principalmente nas áreas da saúde e segurança.

Este cenário acabou favorecendo o distanciamento do governador Robinson Farias, que em meio a crise, e cercado de problemas crônicos, passou a evitar a segunda maior cidade do Rio Grande do Norte.

A expectativa é de que a partir do retorno de Larissa Rosado à Assembleia Legislativa, Mossoró passe a receber uma atenção maior tanto do legislativo estadual quanto do executivo.