Justiça Eleitoral lança campanha para estimular eleitor a votar

A Justiça Eleitoral lança neste sábado, 1º de setembro, a campanha contra o absenteísmo nas Eleições 2018. A iniciativa, que será veiculada em emissoras de TV, rádios e redes sociais, tem o objetivo de sensibilizar os eleitores para a importância do voto como instrumento de participação do cidadão na definição do destino do país. A ação vai alertar o cidadão que optar não ir às urnas ou votar em branco gera impactos no processo eleitoral, contribuindo para a escolha de governantes e legisladores com legitimidade reduzida e baixa representatividade.

A campanha contra o absenteísmo também pretende desfazer mitos que envolvem o processo eleitoral, tais como a ideia equivocada segundo a qual a eleição poderá ser anulada se a maioria votar em branco. Isso porque tanto o voto branco quanto o nulo não são levados em conta para a apuração do resultado das eleições. As peças publicitárias também buscarão enfatizar que voto em branco – aquele em que o eleitor não manifesta preferência por nenhum dos candidatos – não é mecanismo de protesto e só contribui para a escolha de políticos com um número menor de votos.

As ações publicitárias da Justiça Eleitoral contra o absenteísmo nas Eleições 2018 reforçarão, junto ao eleitor, a ideia de que o voto é a manifestação de maior relevância na democracia, sendo fundamental para sua consolidação.

Assecom/TSE