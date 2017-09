Juiz lança livro e doa 100% da venda para projeto “Bebê Saúde” de Currais Novos

O juiz da Vara Cível de Currais Novos, Marcus Vinícius Pereira Júnior, lançou na segunda-feira (25), seu terceiro livro, “Construindo Cidadania com penas pecuniárias”, na Unidade Básica de Saúde USB Expedito Araújo, em Currais Novos. O magistrado fez a doação de 100% do valor arrecadado com a venda dos exemplares de sua publicação ao “Projeto Bebê Saúde”.

O projeto, inédito no Brasil, de acordo com o magistrado garante aos bebês nascidos em Currais Novos o que não é assegurado sequer na rede privada do Rio Grande do Norte, inclusive da capital. A iniciativa consiste na realização dos testes do “Olhinho”, “Orelhinha”, “Pezinho” e “Linguinha” no mesmo dia, de forma agendada, o que não ocorre em nenhuma unidade de saúde existente no território potiguar.

O aparelho para a realização do teste da “Orelhinha” custou R$ 12 mil e foi financiado com valores de penas pecuniárias aplicadas pela Justiça da Comarca de Currais Novos. O equipamento utilizado para a realização do teste do “Olhinho” foi comprado com recursos arrecadados no lançamento do livro.

A partir do dia 5 de outubro. todos as crianças nascidas em Currais Novos farão os testes do “Olhinho”, “Orelhinha”, “Pezinho” e “Linguinha” no mesmo dia, com agendamento feito no hospital, sendo garantido às mães e filhos o acesso à saúde em um ambiente acolhedor, climatizado e com profissionais capacitados para garantir saúde de qualidade.

Na unidade de saúde foi instalada uma brinquedoteca que garante a diversão dos irmãos dos bebês que costumam ir a UBS acompanhando a mãe, muitas vezes porque não têm com quem ficar em casa.

Fonte: TJRN.