Judocas brasileiros abrem ano olímpico no Grand Prix de Tel Aviv

A seleção brasileira de judô estreia na madrugada desta quinta-feira (23) no Grand Prix de Tel Aviv, em Israel, a primeira competição do calendário oficial da Federação Internacional de Judô- IJF é a sigla em inglês – que reúne mais de 500 atletas de 21 países. A competição assegura 700 pontos aos vencedores, nada mal para quem busca melhorar seu posicionamento no ranking classificatório para Tóquio 2020. As lutas serão transmitidas ao vivo no site da IJF.

A delegação brasileira está em Israel conta com 22 atletas, sendo que nove deles já fazem duelos preliminares a partir das 4h30 (horário de Brasília) desta quinta-feira (23). A competição termina no sábado (25).

Confira abaixo os horários dos confrontos dos judocas brasileiros:

Quinta-feira (23)

Lutas preliminares às 4h30 e finais às 12h

Gabriela Chibana (48kg) x Francesca Milani (ITA)

Nathalia Brigida (48kg) x Daria Pichkaleva (RUS)

Sarah Menezes (52kg) x Erza Muminoviq (KOS)

Eleudis Valentim (52kg) x Anastasia Polikarpova (RUS)

Ketelyn Nascimento (57kg) x Pauline Starke (GER)

Felipe Kitadai (60kg) x Matan Shani (ISR) ou Kemran Nurillaev (UZB)

Eric Takabatake (60kg) x Yanislav Gerchev (BUL)

Willian Lima (66kg) x Bogdan Iadov (UKR)

Daniel Cargnin (66kg) x Jacob Valois (CAN) ou Tal Almog (ARG)

Sexta-feira (24)

Lutas preliminares às 4h30 e finais às 12h

Ketleyn Quadros (63kg) x Maria Centracchio (ITA) ou Agata Ozdoba-Blach (POL)

Alexia Castilhos (63kg) x Sandrine Billiet (CPV)

Maria Portela (70kg) x Alina Lengweiler (SUI)

Ellen Santana (70kg) x Hilde Jager (NED) ou Elvismar Rodriguez (VEN)

David Lima (73kg) x Artem Khomula (UKR)

Eduardo Katsuhiro Barsosa (73kg) x Anthony Zingg (GER)

Eduardo Yudy Santos (81kg) x Aristos Michael (CYP)

João Macedo (81kg) x Kalonji Mbuyi (COD)

Sábado (25)

Lutas preliminares às 5h e finais às 12h

Samanta Soares (78kg) x Aleksandra Babintseva (RUS)

Rafael Macedo (90kg) x Francisco Balanta (COL) ou Theodoros Tselidis (GRE)

Giovani Ferreira (90kg) x Matteo Marconcini (ITA) ou Itay Golan (ISR)

Leonardo Gonçalves (100kg) x Lewis Medina (DOM) ou Saidzhalol Saidov (TJK)

Rafael Buzacarini (100kg) x Jevgenijs Borodavko (LAT)