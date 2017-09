Jovem é morto a tiros quando voltava de festa no Bom Jesus

Na madrugada desta segunda-feira, 18 de setembro, o jovem Danilo Jefferson da Silva, foi assassinado a tiros quando voltava de uma festa no bairro Bom Jesus, em Mossoró. O crime aconteceu na Rua Josefa Xavier de Medeiros, próximo ao Junior’s Bar.

Danilo Jefferson pilotava uma moto com duas pessoas na garupa quando foi surpreendido pelos assassinos em um carro vermelho. O jovem foi atingido por cinco tiros, todos na região do pescoço e da cabeça, e morreu no local.

Um jovem que vinha com Danilo Jefferson na moto sofreu um ferimento no rosto durante o ataque. Ele foi atendido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e librado.

Além dos dois rapazes, uma moça também estava na moto quando os assassinos atacaram. Ela não foi localizada pela polícia.

O rapaz ferido não informou à policia se Danilo Jefferson tinha envolvimento com crimes, inimigos declarados ou se fazia parte de alguma facção criminosa. Também não há pistas sobre a identidade dos assassinos.