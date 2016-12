Jota Ribamar – Vale do Assu & Região Central

“Em clima Natalino Desejamos Boas Festas & Feliz Ano Novo! São os votos de nossos produtos aos nossos leitores e Parceiros.”(DESTA COLUNA).

PARABÉNS!

Esta coluna em vivas com abraços de saúde e Felicidades para Livanete Barreto Fereira, para o nosso Sobrinho Bismarck Henrique, Adria Medeiros, Ana Medeiros Silva Leão, para Maria Nazare Alves Rabelo, para Dona Iracilda Rodrigues e para Moisés Nobrega.Axé!

OS MELHORES DO ANO

Esta Coluna apresente nomes de parceiros na região/Estado homenageados com a Comenda Os Melhores do Ano de 2016 entregue durante o nossa Confraternização Natalina no último dia 3 deste mês na Adega da Ponte BR 304 em Itajá/RN no Tradicional Feijão com Jota.Nossos Produtos e esta Coluna continuam mostrando os nomes Indicados a Comenda em 2016.

AGRADECIMENTO

Agradecer em especial a Nova 89 FM, Revista KACTU’S, Assú 104,9 FM, aos amigos de nossos produtos: Senador Garibaldi Filho, Deputado George Montenegro Soares, Pe.Flávio Augusto Forte Melo, Prefeito eleito Gustavo Montenegro Soares, Secretário Wilson Rodrigues, Dr Milton Marques de Medeiros, Marcelo Fernandes de Queiroz, Rizza Montenegro Lira, Vereadora Elizangela Albano, entre outros.

CONFRATERNIZAÇÃO

O Grupo “Mulheres 22” que se empenharam durante a Campanha do Dr Gustavo Montenegro Soares, ao executivo Assuenses reuniram se nesta última Sexta 16, no Espaço Kézia Veras Assú para em clima de Natal e Ano Novo festejar em grande estilo este momento de Paz, Amor e muita Reflexão.Entre as Mulheres Coordenadoras do Grupo esta a eterna Primeira Dama de Assú Rizza Montenegro, entre outras.O Prefeito eleito Gustavo Montengro Soares e o Deputado George Montenegro Soares, estiveram presentes ao Evento e foram homenageados pelo Grupo, inclusive, com direito a Jantar e musica ao Vivo.