Josy Maia – Apodi

FESTEJOS

Nossa cidade se prepara para mais um ano de celebração a Nossa Senhora da Conceição, nossa excelsa padroeira de Apodi. A Matriz está nos últimos preparativos com a programação religiosa, cultural e social e dará início próximo dia 29, sempre às 19h. Muitas coisas lindas e emocionantes estão por vir para ovacionarmos nossa santa e imaculada Conceição.

INAUGURAÇÃO

Dia 8 de dezembro, a sociedade civil está convidada para prestigiar a inauguração da nova Praça Dom José Freire. A obra está sendo finalizada com a parte de paisagismo e será entregue a população apodiense pelo prefeito Flaviano Monteiro. Com certeza será um momento de muita alegria e comemoração por mais essa conquista. Parabéns prefeito Flaviano Monteiro por levar aos seus, obras que irão ficar marcadas para sempre em seus corações. Obrigada pelo convite!

ORATÓRIO

Falando em religiosidade, a cidade de Mossoró está finalizando a produção para mais uma festa de Santa Luzia. Como todo ano dentro de sua programação, acontece mais uma edição do Oratório de Santa Luzia que estréia dia 2 e segue com suas apresentações até o dia 12. Um grande elenco que contará a emocionante trajetória de vida da virgem de Siracusa em grande estilo que promete emocionar os olhos dos telespectadores. A direção geral é Cia Máscara de Teatro, Figurinos de João Marcelino e Produção Geral de Katharina Gurgel.

NATALIS

Estréia hoje o espetáculo Natalis em Mossoró no Adro da Catedral de Santa Luzia e segue até o domingo, 27. Um show de iluminação, som, músicas e coreografias dirigidas e coreografadas por Roberta Schumara. A história do nascimento de Cristo contada em um musical emocionante que tem toda uma produção de Emanuel Castro, figurinos de Marcos Leonardo e iluminação de Alex Peteka. Todo o elenco está muito bem representado pelo colégio Diocesano através do grupo Diocecena. Daqui segue votos de sucesso!

OLHA O JEGUE

Ainda não garantiu seu passaporte para a maior e melhor micareta do interior do estado? Então corra e garanta por que o primeiro lote está acabando e se encerra neste sábado, 26. O Jegue Folia 2017 traz ótimas atrações e começa dia 6 de janeiro com Bell Marques, dia 7 com Chicabana e dia 8 finaliza com Jonas Esticado. Com certeza será mais um ano de muito sucesso. Ao amigo Ewerton Filgueira, me aguarde que esse ano pro jegue, pro jegue eu vou!

NATAL NO THERMAS

Mês de dezembro está chegando e com ele uma data celestial que marca o nascimento de Jesus Cristo e, é nesse sentido familiar que gostamos de celebrar com muita alegria e emoção esta noite. E para tal, o Hotel Thermas está preparando um natal cheio de surpresas com música ao vivo, Buffet livre incluindo bebidas não alcoólicas, decoração natalina e o papai Noel. Faça sua reserva e seja feliz na noite mais feliz do ano.