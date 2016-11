Josy Maia – Apodi

CULTURA

A Prefeitura Municipal de Apodi através da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social recebe hoje logo mais às 17h em frente à Casa de Cultura Popular de Apodi, o projeto “Conexão Elefante Cultural”, patrocinado pelo Governo do Estado do RN, Fundação José Augusto, Lei Câmara Cascudo e Cosern. Um evento cultural totalmente gratuito com um grupo de artistas da nossa capital potiguar e que com certeza trará muita alegria e diversão aos presentes. Imperdível!

PROJETO VERÃO

Ano acabando, verão chegando e aos retardatários que ainda não estão executando uma boa atividade física, a Academia New Fitness já está terminando os preparativos para a terceira edição do Projeto Verão que se inicia em janeiro e segue até o carnaval. Corra, fique bem informado e garanta já seu lugar por que as vagas são limitadas. Informações (84)99154-7508/99838-8434.

CENV

Os membros do Centro Espírita Nova Vida se preparam para a realização de sua XIV Semana Espírita que traz o tema “Justiça Divina, Amor e Reparação”. Será de 21 a 26 de novembro, sempre a partir das 19h e com uma diversificada programação de palestras com temas muito interessantes que serão abordados. A entrada é gratuita e com certeza será uma semana de muita paz e luz.

MÚSICA NO VILLA

Vai acontecer mais uma edição do “Música no Villa” no dia 18 de novembro às 22h. Só sei que será uma noite maravilhosa ao som do Forró das Antigas para aqueles dos anos 80 e 90 e adoram viajar no túnel do tempo com boas lembranças e, também, teremos o melhor do samba. Tudo na voz dos queridos amigos Kakau Monteiro e Dayane Nunes. Com certeza será tudo junto e misturado. Vamos!

RÉVEILLON DE LUZ THERMAS

Faltam 52 dias para o melhor e mais animado réveillon de Mossoró, o Réveillon e Luz do Hotel Thermas Resort e TCM Fibra Óptica. O evento é produzido pela primeira vez pela Castelo Casado Iluminações e Estruturas e, será celebrado com Renata Falcão, Radiola Clube e Banda Freqüência 2. O open bar da festa será pela Apreciatte e durante toda a noite será servido uísque chivas 12 anos, vodca, espumante valdemiz, cerveja devassa e muito mais.

BUFFET RÉVEILLON

O cardápio de comidas foi feito especialmente para a data e contam com Buffet internacional, composto por petiscos, jantar e deliciosas sobremesas. E para proporcionar diversão a todos os participantes da festa, também terá espaço kids e berçário com monitores. Quem quiser garantir o acesso aos ingressos já estão sendo vendidos na Harabello Turismo ou na recepção do Hotel Thermas e Resort (3422-1200). Com certeza mais um ano de sucesso total. Estarei lá!